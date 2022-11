Última missão: Atlético visita o Corinthians a um empate da Libertadores

O Atlético é o 7° colocado na tabela de classificação, com 55 pontos. A conta é simples: com um empate, o Galo vai aos 56 e garantirá, no mínimo, a 8ª colocação. A posição oferece vaga na fase preliminar da próxima Libertadores.

Em caso de vitória, o Alvinegro dependerá de um tropeço (empate ou derrota) do Athletico-PR (6° colocado, com 55 pontos) diante do Botafogo, em Curitiba, para assumir a 6ª posição e assegurar vaga direta na fase de grupos do torneio continental.

O pior cenário envolve a perda de duas ou três posições e a ausência na Libertadores, com vaga na Copa Sul-Americana. Para tanto, o Atlético precisa perder para o Corinthians e dois de seus três concorrentes abaixo na tabela (Botafogo, América e Fortaleza) precisam vencer.

O Coelho recebe o Atlético-GO no Independência, em Belo Horizonte, enquanto o Fortaleza visita o Santos no litoral paulista. Todos os jogos da rodada serão realizados às 16h deste domingo.