TV por assinatura perde mais 166 mil clientes, afirma Anatel

- Publicidade -

Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), em julho deste ano a TV por assinatura perdeu 166.148 clientes. Os números oficiais e consolidados sempre são divulgados após dois meses desde a pesquisa.

Esta perda de mais de 166 mil representa o dobro do que o setor perdeu em junho, que foi um total de 80 mil. O que antes era 13.139.041 assinantes de TV paga, agora são 12.972.893.

Desde o auge da TV paga, no final de 2014, já são cerca de 7,1 milhões a menos de clientes por assinatura no Brasil, e, nos últimos 12 meses, houve uma queda de 10% desse número.

As situações motivadoras de redução dos clientes são:

O modelo ultrapassado de oferta de pacotes com vários canais que já não interessam uma grande parte da população (como canais religiosos, esportivos ou que apresentam desenhos etc), e a programação repetitiva dos mesmos;

A pirataria, que já se aproxima de cerca de 10 milhões de domicílios com TV pirata (dados de 2021);

A ascensão do streaming, por ser mais barato e paga menos impostos que a TV paga;

Se a situação atual não mudar e as assinaturas continuarem a despencar como vem acontecendo, até 2028 pode ser que a TV paga deixe de existir.

Streaming supera a audiência da TV a cabo pela primeira vez na história

Em julho, o tempo de tela de conteúdos de streaming como Netflix, Disney+ e HBO Max superou as horas assistidas em TV a cabo nos Estados Unidos, o que marca a primeira vez na história em que a audiência do streaming superou a da TV a cabo em um mês.

Ao todo, os serviços de streaming contaram com 34,8% do tempo de conteúdos de TV assistidos no país, contra 34,4% do tempo em TV a cabo, de acordo com dados do Nielsen, via o The Wall Street Journal.

Em comparação ao ano anterior, as pessoas passaram 23% mais tempo assistindo a conteúdos de streaming do que no mesmo período de 2021, enquanto houve queda de 9% do tempo gasto assistindo TV a cabo, dizem os dados da Nielsen. Esta estatística indica crescimento dos streamings nos Estados Unidos, e queda em TV a cabo.