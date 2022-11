Turista brasileiro morre ao ser atingido por placa de gelo em caverna de Ushuaia, na Argentina

- Publicidade -

O brasileiro que morreu após ser atingido por um pedaço de gelo que se desprendeu do teto de uma caverna na cidade de Ushuaia, capital da província Terra do Fogo, na Argentina, nesta quarta-feira (2), foi identificado como Dennis Cosmo Marin.

De acordo com a embaixada do Brasil na Argentina, a polícia de Ushuaia comunicou a morte do brasileiro nesta quinta (3).

Dennis era de São Paulo, publicitário e tinha 37 anos. Segundo ele relatava nas redes sociais, estava há quase quatro anos viajando de Kombi pela América do Sul com sua gata de estimação, batizada de Lince.

O acidente ocorreu na tarde de quarta, um pouco antes das 17h. A Cueva Jimbo se encontra dentro do Parque Nacional Tierra del Fuego. Há dois anos, esta caverna passou a chamar a atenção do turismo por conta da formação glaciar e por ter silhuetas muito marcadas, causando muito impacto visual. Porém, o acesso à caverna foi proibido pela polícia da província e havia vários avisos proibindo o ingresso nela, segundo relata a própria polícia da Tierra del Fuego.

A equipe de auxílio dessa força afirmou que o local não pode ser acessado por veículos, sendo necessário caminhar por 9 km para chegar à caverna.

O aviso do acidente foi dado à polícia por um morador da região, que enviou fotos e vídeos do acidente, afirmando que a vítima tinha sido atingida na cabeça.

Segundo a imprensa local, a vítima fazia parte de um grupo de turistas brasileiros que visitava o lugar.

Em um vídeo gravado por um deles, publicado no site do jornal La Nacion e nas redes sociais, também da Argentina, é possível ver o momento da queda.

#CerroCuevadeJimbo #Ushuaia

Desprendimiento de placas de hielo sobre un turista brasileño, quitandole la vida. pic.twitter.com/dfWNLjEeUn — Angel Fretes (@angelfretestdf) November 3, 2022

Nas imagens, quatro pessoas, acompanhadas por um cachorro, caminham em direção à entrada da caverna, enquanto o autor da gravação diz para tomarem cuidado, pois parte do gelo parecia cair.

É possível ver quando uma placa se desprende da parte superior e cai sobre uma pessoa. Imediatamente, quem está gravando começa a correr e grita para os outros não irem até o interior da caverna e voltarem. Neste momento, é possível ver um placar informando, em espanhol, que a entrada no local é proibida.

Desde 2021, as autoridades do Parque Nacional da Terra do Fogo alertam sobre o perigo de se aproximar da Caverna de Gelo, de acordo com a imprensa local. Eles reportam que cientistas do Centro Austral de Pesquisa Científica já haviam confirmado que o local está “em risco de colapso” e que pedaços de gelo e pedras estão constantemente se soltando do teto da gruta.

Apesar de ser menos visitada por brasileiros do que Buenos Aires e Bariloche, a cidade de Ushuaia é um destino turístico na Argentina, conhecido por comportar o complexo de esqui mais ao sul do mundo, com 34 pistas de níveis diferentes de dificuldade.

A região também é rodeada por bosques, montanhas e lagos. É possível visitar as montanhas do extremo sul da cordilheira dos Andes; fazer passeios de canoa no canal de Beagle, onde há uma grande biodiversidade, incluindo populações de corvos, leões marinhos e pinguins; e realizar o circuito dos lagos que separam a Argentina do Chile, além de desfrutar de outros passeios dentro do Parque Nacional.

FolhaPress