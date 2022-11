Turismólogos mostram o potencial do Alto Acre

- Publicidade -

Turismólogos da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) apresentaram os planos turísticos de sucesso da região do Juruá, onde buscam conscientizar os gestores e população do trabalho desenvolvido por meio do Turismo de Base Comunitário (TBC), onde se atrai turistas para o local por meio de fatores históricos, características do local, gastronomia entre outros que fortalecem a economia para as cidades acreanas.

“Mostramos os casos de sucesso que temos no Juruá e por meio deles queremos mostrar para o Alto Acre que possui um grande potencial, como Xapuri pela importância histórica, as referências das personalidades como Chico Mendes, Nazaré Pereira, os empates entre outras características da princesinha do Acre. Para que isso siga o mesmo sucesso dos demais, se faz necessário a gestão dos municípios entenderem a importância”, disse o turismólogo, Francismay Costa.

A mesa de discussões foi uma proposta do Sebrae que é um parceiro do Estado do Acre, onde também busca fomentar o turismo local. Para a turismóloga Adalgisa Bandeira, a população precisa lembrar que certas características locais deixaram de ser de propriedade privada e passaram a ser mundiais.

“Um dos exemplos que podemos dá para os demais municípios, é a marca Chico Mendes que deixou de ser de domínio privado somente da família, pois a história dele é de reconhecimento internacional. Quando a população reconhecer a importância que suas cidades e características podem gerar renda e outras positividades a todos, teremos um Estado forte com cada município com sua importância nessa cadeia importante para economia de todos”, destacou Adalgisa.

A mesma conscientização estará sendo feita na região do Envira e Vale do Acre.

Agência Acre