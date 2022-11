Turismo na tríplice fronteira é tema de debate em Assis Brasil

- Publicidade -

A Prefeitura de Assis Brasil em parceria com o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, promoveu na terça-feira, 8, no Auditório da Prefeitura, uma reunião entre os interesssados em participar do programa Del Turismo.

A agenda teve a proposta de debater o programa, que permitirá o desenvolvmiento do turismo nos municípios participantes de forma sustentável, a partir de um processo de planejamento participativo que conta com a participação da comunidade, poder público e iniciativa privada.

Segundo o prefeito Jerry Correia, o objetivo da iniciativa é dialogar com todos os envolvidos na cadeira do turismo, desde o produtor rural, comerciante, donos de restaurantes, hotéis, governo do estado (Setul/AC) e outros, ideias para promover o turismo, receber os turistas, qualificar o trabalho e gerar mais valor para os visitantes e aumentar o seu ticket médio no município. “Queremos que os visitantes, turistas, passem em nossa cidade, desfrutem nossas belezas, comprem nossos produtos e serviços, conhecem Assis Brasil e a região do Alto Acre, além dos países vizinhos. E claro, queremos que eles permaneçam hospedados em Assis Brasil, comam e bebam aqui, contribuindo com o comécio local e com o municípo” pontou o prefeito.

[Dircom]