Três bandidos morreram nesta quinta-feira (17/11) após troca de tiros com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O confronto ocorreu no quilômetro 6 da BR-060, no sentido para a cidade de Alexânia (GO).

Segundo informações da corporação, policiais da Rotam perseguiam um veículo roubado quando houve o enfrentamento.

A PMDF informou ainda que nenhum policial militar foi atingido pelos disparos dos ladrões.

Metrópoles