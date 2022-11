Três são presos e mais de 1 kg de drogas são apreendidos em Rio Branco e Senador Guiomard

- Publicidade -

Guarnição do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) e da Companhia de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), apreenderam no serviço desta quarta-feira, 09, mais de um quilo de drogas, em duas ocorrências distintas. As ocorrências se deram no bairro Distrito Industrial e em Senador Guiomard.

O GIRO, durante patrulhamento, abordou uma dupla em uma motocicleta, onde foram encontradas 53 trouxinhas de maconha, 7 pedras de crack, 99 trouxinhas de cocaína, 23 trouxinhas de pasta base de cocaína, pesando no total 201 gramas. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla).

A segunda ocorrência se deu no trevo de Senador Guiomard, quando militares da COE realizavam abordagens a ônibus e notaram nervosismo em uma das passageiras. Na busca em sua mala, a guarnição encontrou duas barras de maconha, que segundo ela receberia 500 reais pelo transporte. A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia de Senador Guiomard.

Ascom/PMAC