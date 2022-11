Três contra um: Mecânico é covardemente agredido por supostos clientes

- Publicidade -

O mecânico Aldenir Bastos de Araújo, de 48 anos, foi agredido fisicamente por três homens, na tarde desta terça-feira, 8, na Avenida Nações Unidas, bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações, um suposto cliente teria chegado na oficina que o homem trabalha, acompanhado com mais dois homens, e, em seguida, já começou a confusão e as agressões contra a vítima. Após a ação, os acusados fugiram do local.

Funcionários do estabelecimento acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi até a ocorrência e prestou os atendimentos ao homem. Aldenir teve um corte na cabeça e foi encaminhado á UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sobral.

Até o fechamento dessa matéria, a motivação do crime e as circunstâncias que levaram a essa agressão não foram esclarecidas pelas autoridades.

Veja o vídeo: