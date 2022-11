Tremor de terra de 5.0 de magnitude é registrado em Tarauacá: intensidade foi “moderada”

- Publicidade -

O portal Painel Global confirmou a pouco que a terra tremeu a 88 km de Tarauacá, interior do Acre, na manhã de hoje (11). Segundo o portal, o abalo sísmico de 5.0 de magnitude foi registrado na região do Envira por volta das 07h34m.

“Apesar da grande intensidade, a profundidade em que ocorreu o evento favorece a dissipação da energia antes de chegar à superfície”, informou.

A terra tremeu em Tarauacá: Intensidade de 5.0 foi considerada moderada

Na escala do Painel Global, o abalo ficou a 103 km de Jordão, 127 km de Feijó e 135 km de Santa Rosa do Purus. “Quando acontecem no oceano, eventos dessa intensidade e profundidade podem provocar a formação e alertas de tsunamis”, compara.

Nas redes sociais, alguns moradores relataram o tremor de terra, mas até o momento não há registros de casos de danos aos imóveis da cidade ou pessoas feridas.

Por Wanglézio Braga/Acre News