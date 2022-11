“Traz ele de volta, meu Deus”, diz namorada de militar da FAB morto

- Publicidade -

A namorada do militar da Força Aérea Brasileira (FAB) assassinado neste sábado (19/11) lamentou, no Instagram, a morte de Kauan Jesus da Cunha Duarte, de 19 anos. O soldado morreu na hora, após ter sido atingido pelo disparo feito por Felipe de Carvalho Sales, 19, no anexo do Ministério da Defesa.

“É mentira, Jesus. Por favor, traz ele de volta para casa, meu Deus, por favor”, publicou a jovem, em seu story.

Veja:

O homicídio teria sido motivado por uma discussão envolvendo a troca de turno no Ministério da Defesa, por volta das 7h.

Irritado, Felipe sacou uma pistola e atirou na cabeça do colega. O corpo da vítima foi encontrada no piso térreo do anexo do ministério. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o soldado já estava morto quando a ambulância chegou.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) foram ao local fazer a perícia. Por volta das 11h05, um carro do Instituto Médico Legal (IML) chegou ao Ministério da Defesa para retirar o corpo da vítima.

Como se trata de um crime militar, o inquérito será conduzido pela FAB, sem a participação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Em nota, o Ministério da Defesa lamentou a morte do militar e afirmou que vai acompanhar as investigações sobre o caso.

Metrópoles