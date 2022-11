Trator cai de cima de carreta e motorista fica ferido no Acre

- Publicidade -

Janys Cavalcante de Souza, de 37 anos, se envolveu um acidente, na tarde desta sexta-feira, 18, na Avenida dos Ipês, bairro Santa Cruz, em Rio Branco.

Segundo informações, o homem estaria na direção de uma retroescavadeira, tentando colocá-la em cima de uma carreta, quando a roda do trator derrapou e caiu da rampa, tombando em seguida, ferindo o tratorista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, e logo, enviou uma ambulância para atender o motorista. Após os procedimentos de atendimento no local, o homem foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), onde deu entrada com seu quadro clínico estável, sem risco de morte.