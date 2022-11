Trânsito: Ônibus escolar com 22 crianças bate em poste de iluminação

- Publicidade -

Um ônibus escolar com 22 crianças colidiu com um poste na região do Assentamento Rural 26 de Setembro, nesta sexta-feira (11/11). Além dos estudantes, o motorista e o monitor estão no veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não há feridos graves, mas, por conta da fiação do poste de iluminação sobre o veículo, ninguém pode sair.

A corporação destacou que a via onde ocorreu a colisão é uma estrada de chão que está bem molhada e com barro. Os bombeiros aguardam a empresa de energia elétrica para desativar a energização do poste para retirar as pessoas. A equipe de socorro está no local com quatro viaturas e aproximadamente 16 militares.

Correio Braziliense