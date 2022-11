Tragédia: Menino de dois anos morre após ataque de cães

- Publicidade -

Um menino de dois anos, Jyeddon Pollard, foi encontrado sem vida nesta terça-feira, depois de ter sofrido um ataque de dois cães, em Cowra, Nova Gales do Sul, na Austrália.

O jornal The Guardian avança que o ataque ocorreu nos fundos de um hotel, onde a criança estava brincando.

De acordo com o comunicado da polícia, citado pelo jornal britânico, o menor “tinha ferimentos graves no rosto e no pescoço”.

Jyeddon foi levado para o hospital mais próximo “em estado crítico”. Ainda foi transferido para o Hospital Westmead, em Sidney, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Os animais pertencem aos funcionários da unidade hoteleira e foram levados pelas autoridades.

Notícias ao Minuto