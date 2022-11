Torcida do Palmeiras faz campanha para que atacante de R$ 79 milhões seja substituto de Scarpa

- Publicidade -

O Palmeiras volta a campo pela Série A do Brasileirão contra o Fortaleza na noite da próxima quarta-feira (2). Em caso de uma vitória neste duelo, o Verdão conquistará matematicamente o título da Liga Nacional. No momento, o Palestra está na liderança do torneio com 74 pontos conquistados.

Já pensando em 2023, a torcida do Alviverde Paulista já pensa em nomes para serem contratados visando o ano que vem. Os torcedores indicaram o nome do jovem atacante de 24 anos do Red Bull Bragantino, Artur. Um detalhe é que ele já defendeu o Palmeiras e foi campeão brasileiro de 2016 e 2018.

O atacante, que já jogou pelo Palmeiras, foi nome pedido para retornar ao Palestra e fortalecer o ataque do Palestra para o próximo ano. “Artur de volta ao Palmeiras já”, pediu um torcedor. “Dois caras que eu queria muito no Palmeiras: Paulinho e Artur, do Bragantino”, ponderou outro.

Outros palmeirenses continuaram destacando o desejo de que a volta do atacante seria um bom reforço para a temporada de 2023 do Verdão. “Volta pro meu Palmeiras Arthur”, pediu um torcedor. “O Artur que é muito Palmeiras vale lembrar”, brincou outro palmeirense.

Vale destacar que recentemente o Bolavip Brasil repercutiu a informação de que o jogador estaria insatisfeito com o Red Bull Bragantino e pode deixar a equipe na próxima temporada. Porém, uma negociação não é fácil uma vez que para negociar o jogador o valor seria de 5 milhões de euros, cerca de R$ 79 milhões na cotação atual.

Fonte: Bolavip Brasil