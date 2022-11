Torcedores de Ituano e Vasco brigam antes de partida pela série B

- Publicidade -

O clima de decisão que marca a partida entre Ituano e Vasco, pela 38ª rodada da série B, acabou se transformando em violência. Neste domingo (6/11), antes do início da partida, torcedores das duas equipes acabaram entrando em confronto nos arredores do estádio Novelli Júnior, em Itu. A Polícia Militar precisou intervir para conter a confusão.

Em um dos vídeos, é possível ver torcedores do Galo de Itu arremessando objetos contra os vascaínos. Alguns torcedores do Ituano arremessaram as grades que faziam a separação das duas torcidas; Com o apoio da cavalaria, o efetivo policial utilizou balas de borracha e bombas de efeito moral para conter o enfrentamento. Ainda não há informações de feridos.

Confusão entre torcedor do ituano X Vasco pic.twitter.com/33cc0aWGld — coringa hooligans (@coringahooligan) November 6, 2022

O clima esquentou há pouco no entorno do Novelli Júnior. Torcedores do Vasco furaram o bloqueio e houve uma pequena confusão com torcedores do Ituano, que arremessaram grades de proteção de volta. A cavalaria da PM chegou e dispersou o tumulto. #tritu pic.twitter.com/3X3T9yhgHw — Arcílio Neto (@BragagnoloNeto) November 6, 2022

A expectativa é de que quatro mil vascaínos compareçam ao estádio.

