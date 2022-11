Torcedor faz brincadeira com Gabigol e irrita atacante do Flamengo

- Publicidade -

Grande ídolo do Flamengo, Gabigol é sempre uma figura aclamada por torcedores rubro-negros e rivais. Na noite do último domingo, o atacante foi abordado na saída de um restaurante e se irritou com uma brincadeira feita por um torcedor, que publicou o momento nas redes sociais.

– Irmão, amanhã às 10h30, na Bombonera, fechou? Leva teus dez – brincou o torcedor.

Na visão de Gabigol, a brincadeira foi inconveniente e desagradável. O torcedor teria insinuado que o jogador estaria com o tempo livre, já que não foi convocado para a Copa do Mundo. Dessa forma, Gabi seguiu em direção ao carro, mas rebateu o torcedor.

– Para que você faz isso, mano? Pô, coisa de palhaço, mano. Tirei foto contigo na moral, e você faz essa palhaçada aí – disse o jogador do Flamengo.

Após o desabafo de Gabigol, o torcedor pediu desculpas e afirmou que era “só brincadeira”. Na sequência, o atacante do Flamengo rebateu.

– Eu quero brincar contigo? A tá – finalizou o atacante.

Fonte: Lance!