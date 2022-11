Tom Cabeleireiro assume cadeira de Gilberto Diniz na Câmara de Sena Madureira

- Publicidade -

A mesa diretora da Câmara Municipal de Sena Madureira deve convocar nas próximas horas o suplente do vereador Gilberto Diniz (MDB), que morreu nesta terça-feira, 8, em um hospital de Brasília, após complicações de uma cirurgia do coração. Quem vai ser chamado é Tom Cabeleireiro, uma jovem liderança na região do Iaco que já esteve na casa por dois mandatos.

Tom Cabeleireiro é primeiro suplente e compõe o grupo político do prefeito Mazinho Serafim (UB). Ainda consternado com a morte do amigo, teria dito a amigos que preferia não assumir a cadeira dessa forma, mas cumprirá o rito estabelecido pela legislação eleitoral.

