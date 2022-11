TJAC terá horário do expediente alterado em dias de jogos do Brasil na Copa

- Publicidade -

O Poder Judiciário do Acre terá horário de expediente em dias de jogos do Brasil na Copa. Portaria Nº 2624/2022, assinada pela desembargadora- presidente Waldirene Cordeiro, e publicada no Diário da Justiça Eletrônico desta sexta-feira, 17, estabelece a redução do horário de expediente em todas as unidades judiciárias e administrativas.

Nos dias 24 de novembro e 02 de dezembro, dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, o expediente será no período de 7h às 13h. Na segunda-feira, 28 de novembro, a Administração estabeleceu ponto facultativo.

De acordo com a portaria, o atendimento das demandas emergenciais no âmbito do primeiro e segundo graus, ocorrerá em regime de plantão, conforme escala a ser definida.

A medida da alteração do expediente leva em consideração o maior evento global futebolístico, que ocorrerá no período de 20 de novembro a 18 dezembro de 2022, e apresenta relevada importância ao povo Brasileiro.

[Ascom/TJAC]