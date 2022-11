TJAC juga pedido de aumento de pena para ex-agente que assassinou e decapitou a esposa

- Publicidade -

Em agosto de 2022 o ex-agente penitenciário Ivanhoé de Oliveira Lima foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato da esposa, Larissa Aurélia Costa da Silva. A decisão foi do conselho de sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

A vítima, que tinha 17 anos, foi assassinada e depois decapitada pelo acusado. Na sequência, Ivanhoé Oliveira pegou a cabeça da esposa e jogou em frente à casa da mãe da vítima. O crime aconteceu em fevereiro de 2020 no interior de uma casa localizada na Vila Jorge Kalume, em Rio Branco.

Logo após a sentença que condenou o ex-agente penitenciário, o Promotor de Justiça Teotônio Rodrigues ingressou com uma apelação criminal pedindo o aumento da pena. “A sentença não foi compatível com o crime praticado”, disse o representante do MP.

Agora, três meses depois da condenação, o recurso que pede uma pena maior para réu será julgado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre. A sessão ocorre nesta segunda-feira, 7, a partir das 8:30h da manhã na sede do Tribunal de Justiça.

