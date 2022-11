Tite sobre a covocação de Daniel Alves: “Não vim aqui agradar o Twitter”

- Publicidade -

A comissão técnica da seleção brasileira anunciou na segunda-feira, 07 de novembro, os jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar, que terá início em 20 de novembro.

Uma das escolhas do treinador que gerou muita repercussão foi a de Daniel Alves para a lateral-direita.

Questionado sobre o jogador de 39 anos, que se tornou o assunto mai comentado no Twitter após a convocação, Tite afirmou que respeita as opiniões, trazendo resultados informativos verdadeiros para que as pessoas façam suas próprias análises. Ainda assim, pontuou que não “está ali para convencer todas as pessoas”.

“Não vim aqui para agradar às pessoas que estão no Twitter, com mídias sociais, e que se expressam ali, que é um público que eu não sei o percentual do povo brasileiro. Eu respeito opiniões divergentes, e não tô aqui para convencer todas essas pessoas, eu não tenho essa pretensão e não quero”, disse.

“Só quero dar resultados informativos e verdadeiros para que as pessoas façam a sua própria análise e, democraticamente, tenham a sua opinião”, explicou.

Ainda segundo o treinador, o critério para a convocação do experiente lateral foi o mesmo utilizado para os outros jogadores.

“Critério do Daniel Alves é o critério de todos: premia a qualidade técnica individual, o aspecto físico e traz o seu aspecto mental, tal qual os outros. Alguns com uma ou outra mais qualidade”, pontuou.

Ausência na última convocação e recuperação física

Daniel Alves não esteve na última convocação para os amistosos do Brasil contra Tunísia e Gana, devido a problemas físicos, segundo os coordenadores da seleção brasileira.

Sem jogos para serem disputados no campeonato mexicano, o lateral tem treinado no Barcelona B. Sobre isso, a comissão técnica revelou ter tido uma conversa com Dani Alves ressaltando a necessidade de melhorar os “níveis de potência e força”, o que teria sido acatado com prontidão pelo atleta.

Em contato com integrantes do clube catalão, os coordenadores pontuaram que “no aspecto físico, ele se encontra apto a participar da seleção brasileira”.

“O Dani Alves de hoje, que está treinando na equipe B do Barcelona desde o dia 12 de outubro, é o mesmo Dani Alves que veio conosco em todo o ano de 2022 e é o mesmo Dani Alves das Olimpíadas de 2021”, disseram.

Organizador e capitão

Tite também explicou o papel que os laterais, incluindo Daniel Alves, irão desempenhar na equipe, principalmente em função do grande número de atacantes convocados.

“Na medida que se tem pontas, não vai ter lateral que vai trabalhar na ponta, não vai ter lateral ofensivo, vai ter lateral construtor. E a qualidade técnica individual que o Dani Alves empresta nesse quesito é impressionante. A qualidade técnica individual para ser um articulador, ser um organizador”, observou o treinador.

O técnico também lembrou do aspecto de liderança do experiente jogador, acrescentando que ele é “um dos capitães da equipe”, mas que a escolha da faixa dependerá da escalação.

Favoritismo do Brasil

Outro ponto levantado durante a coletiva de imprensa foi a questão de um possível favoritismo da seleção brasileira para a conquista do Mundial.

Sobre isso, Tite assumiu que, na sua opinião, o Brasil é “um dos favoritos” para levantar a taça, mas alertou para a dificuldade do modelo do torneio, que possui jogos únicos, diminuindo a “margem de erro”.

Fonte/ CNN BRASIL