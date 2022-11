Tite é especulado para comandar o Corinthians na próxima temporada

- Publicidade -

Com a sua saída da seleção brasileira logo após a copa do mundo do Catar . O técnico Tite estará de volta ao futebol brasileiro, e possivelmente irá comandar um dos maiores clubes do nosso futebol, o Corinthians.

O experiente cronista esportivo Milton Neves, falou sobre o assunto em sua coluna no site “UOL” ele disse : “é muito provável que o Tite comande o Timão na temporada 2023, além de ser um ótimo treinador, ele tem uma linda história com o clube paulista” lembrando que Tite foi campeão mundial com o Corinthians em 2012 sobre o Chelsea.

O contrato do atual treinador do Timão, Vitor Pereira, chega ao fim no final deste ano. o treinador ainda não se manifestou sobre o assunto. a diretoria do clube manifestou interesse em renovar com o treinador, apesar das especulações em relação ao técnico Tite ter ganhando muito mais força nos últimos dias.

Tite

Considerado o maior técnico da história do Corinthians, Tite viveu seu grande momento da carreira sob o comando do Timão. Em Itaquera, ele foi campeão Estadual, Nacional, da América e do Mundo.