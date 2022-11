Tiroteio em bar LGBTQ deixa 5 mortos e 18 feridos

- Publicidade -

Ao menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas em um tiroteio em um bar LGBTQ no Colorado (oeste dos Estados Unidos), anunciou a polícia.

“É com o coração pesado que tenho que informar que tivemos um tiroteio em um bar local esta noite. Recebemos um telefonema inicial por volta das 23h57 (3h57 de Brasília, domingo) que relatava um tiroteio em curso em um clube local conhecido como ‘Club Q'”, disse a porta-voz da polícia, Pamela Castro.

A policial afirmou que os agentes “localizaram” um suspeito dentro do bar. “Há 18 feridos e cinco mortos”, acrescentou a porta-voz.

O ‘Club Q’ afirmou que está “devastado com o ataque sem sentido contra nossa comunidade”. “Agradecemos as rápidas respostas dos clientes heroicos que subjugaram o atirador e acabaram com este ataque de ódio”, publicou o bar em sua página no Facebook.

Fonte: AFP