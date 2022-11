Terror: criminosos invadem casa na zona rural de Manoel Urbano e levam motos, celulares e armas

- Publicidade -

Um assalto a mão armada, foi registrado na noite desta terça-feira, 8, na BR-364, no km 12, próximo á ponte, sentido Sena Madureira/Manoel Urbano, no interior do Acre.

As informações sobre essa ocorrência, são que vários homens armados, entraram na residência do senhor Zeca Alves, morador bem conhecido na região, e anunciaram o assalto, rendendo toda a família e amordaçando os ocupantes da residência.

Em seguida, fizeram um “limpa” na casa, onde os criminosos levaram duas motocicletas, três celulares, duas espingardas e um rifle. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

A reportagem entrou em contato com o tenente da Polícia Militar, Diniz, que confirmou o roubo das duas motocicletas, mas não adiantou maiores detalhes, para não atrapalhar as investigações. Como a ocorrência já chegou a Polícia Civil, o trabalho de investigação e tentativa de localização dos acusados também já iniciou.