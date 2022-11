Tentou correr: Jovem é alvejado com vários tiros na baixada da Sobral

- Publicidade -

João Paulo Lacerda Miller, de 21 anos, foi vitima de uma tentativa de execução, na tarde deste domingo, 6, na Travessa Ramos Ferreira, no bairro da Pista, localizado na baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo populares, o jovem estava em frente a sua residência conversando com um amigo, quando um motociclista se aproximou e sacou uma arma de fogo, efetuando vários tiros na direção da vítima, que correu e entrou embaixo de uma casa, para tentar se proteger do seu algoz e seu amigo conseguiu se evadir e não foi ferido. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que deslocou as viaturas 01 e 07 para o local, para atender a ocorrência e prestar os primeiros atendimentos a vítima. Ao chegar, os paramédicos efetuaram os procedimentos de estabilização do jovem, e encaminharam a vítima até o Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo o Samu, os tiros atingiram quatro partes do corpo do rapaz, sendo um no braço, outro na coxa, dois no tórax e nádega. Somente após os exames de tomografia, que será feito no setor de trauma, o quadro clínico do jovem será declarado.

Policiais Militares estiveram no local, isolaram a área, mas não souberam informar o que aconteceu e nem a motivação do crime. O caso ficará a cargo dos agentes da Polícia Civil (PC).

