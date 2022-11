Tentou correr: idoso é agredido e morre em frente a posto de combustível no Acre

- Publicidade -

Uma confusão terminou em morte na madrugada deste domingo (20) na rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Um homem identificado por Raimundo Vieira de Moura, de 62 anos foi espancado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo relatos, o idoso estava bebendo juntamente com um parente em uma conveniência do posto de combustível Shell, quando de repente começou uma discussão que culminou para briga generalizada. Em algum determinado momento a vítima tentou correr, mas foi alcançado por seu algoz e não teve chance de escapar das agressões.

O autor do crime que não foi identificado, agrediu o idoso com socos e chutes. Não conseguindo se defender, Raimundo já caiu inconsciente, bateu fortemente a cabeça no chão e foi a óbito ali mesmo, no local.

Testemunhas acionaram o socorro médico que enviou a viatura de suporte avançado a 01, mas quando os paramédicos chegaram no local só puderam atestar que o idoso já estava sem vida.

O corpo de Raimundo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.