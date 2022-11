Tentativa de homicídio: Homem é esfaqueado na altura do peito e pede socorro em lanchonete

- Publicidade -

Aílton Freitas Moisés, de 29 anos, foi vítima de tentativa de homicídio por arma branca, na noite desta quarta-feira, 16, na Avenida Antônio Jucá, bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo informações, o jovem chegou na lanchonete, sentou em uma cadeira e perguntou se alguém tinha um isqueiro, momento que os proprietários do local perceberam que o homem estava sangrando bastante. Ao ser indagado sobre o sangramento, Aílton relatou que teria levado uma facada de um homem, mas não quis detalhar o que aconteceu e nem falar o nome do acusado.

O dono do estabelecimento ligou para Serviço Móvel de Urgência (Samu), que imediatamente deslocou uma ambulância até o local que o jovem se encontrava, para prestar os primeiros socorros a vítima.

Os paramédicos da viatura (01) fizeram os atendimentos iniciais ao homem, estabilizaram o quadro clínico da vítima e em seguida, encaminharam ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Conforme o médico do Samu, o paciente está estável, com uma lesão na região supraclavicular do lado esquerdo, se encontra com nível de consciência e sinais vitais estáveis. Foi entregue á equipe médica do trauma para passar por alguns exames, para ter mais detalhes das circunstâncias do ferimento.

Veja o vídeo: