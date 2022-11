Tempo esgotado: 57 candidatos deixaram de enviar prestações de contas à Justiça Eleitoral no Acre

- Publicidade -

Com o fim do prazo para a prestação de contas de candidatos eleitos e não eleitos, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) informou que foram entregues apenas 84,6% do total esperado pela Justiça Eleitoral.

Ao todo, o estado contou com 542 candidaturas, mas, até o prazo final, dia 1º de novembro, apenas 485 prestações de contas foram enviadas, conforme dados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o TSE, após o prazo para a prestação de contas final, quem não tiver feito será notificado, em até cinco dias, para prestá-la em até 72 horas, sob pena de ter as contas julgadas como não prestadas.

Os candidatos, enquanto permanecerem omissos, mesmo após eleitos, não poderão ser diplomados.

Fonte/ A Gazeta sdo Acre