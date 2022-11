Temperaturas despencarem no Acre e mínimas ficam entre 15º e 16º C

- Publicidade -

Em menos de 24 horas, as temperaturas no Acre despencaram, e saíram da média de 34º C para mínimas que variam entre 15º e 16º C, nesta terça-feira, 1º, segundo informou o pesquisador Alejandro Fonseca. Isso tudo por causa de uma friagem fora de época.

“Realmente é uma friagem fora de época. Normalmente as temperaturas relativamente baixas acontecem ao redor do mês de julho. E não tínhamos registros de friagem em novembro. Hoje, de madrugada as temperaturas começaram a diminuir e às 7h, a estação meteorológica automática da Ufac registrou 13,6 °C de temperatura mínima”, disse.

Fonseca afirma que esta friagem em novembro é um fenômeno atípico, pode estar relacionada com as variabilidades climáticas que acontecem de um ano para outro, mas também pode ser um evento extremo de temperatura mínima associado ao aquecimento global.

Novembro chegou trazendo muita chuva e baixas temperaturas que deram um alívio aos acreanos do forte calor nos últimos dias.

“Essa mínima – de 13,6º C- se manteve até passadas as 8h, a partir daí as temperaturas começaram a subir. Agora, depois das 10h, as temperaturas estão entre 15 ºe 16 °C. O céu está encoberto, chove em alguns lugares. Chuva fraca e ventos também fracos”, pontuou.

Fonte/ Gazeta do Acre