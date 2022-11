“Tem a confiança do Tite”, diz Pai de Emerson Royal sobre a convocação de Dani Alves

Pai e empresário do atleta, Emerson Zulu disse que eles já esperavam a ausência do filho na lista final da Copa do Catar, mas revelou que compreende a importância de Daniel Alves para o elenco.

A gente entende a ida do Dani até porque o Tite tem uma boa relação com ele. Ele é um jogador vitorioso. Você falar que o passado não faz diferença? Faz sim. É um cara vencedor que tem a total confiança do Tite. O Emerson ficou chateado porque ele queria estar, mas o chateamento é de não estar no grupo. Ele queria estar no grupo.