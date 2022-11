Tatuador de Cruzeiro do Sul é indicado a prêmio nacional: ‘do Acre para o mundo’

- Publicidade -

“Do Acre para o mundo”. A frase é do tatuador Elinário Oliveira, 31 anos, acreano de Cruzeiro do Sul, que foi indicado ao prêmio Top of Mind Qualidade Brasil, pelo Instituto Nacional de Pesquisa e Qualidade (INPEQ). O talento dele foi reconhecido pelos organizadores do evento, que entraram em contato com no início de novembro.

A premiação será em junho de 2023, em São Paulo. O Top of Mind Qualidade Brasil é um reconhecimento de relevância nacional, considerado como um dos mais importantes prêmios de marketing editado no Brasil, uma vez que os concorrentes ganham bastante visibilidade.

“Cada esforço seu, um dia, vai valer a pena. E hoje, chegou mais um reconhecimento, fui indicado pra receber o prêmio Top of Mind Qualidade Brasil, pelo Instituto Nacional de Pesquisa e Qualidade (INPEQ), premiação de âmbito nacional, mostrando a qualidade de nossos serviços. Agradeço a Deus por nunca deixar eu desistir, cada esforço irá valer muito. Obrigado Deus! Nunca deixe de acreditar que um dia vai acontecer”, disse o tatuador em suas redes sociais.

Natural de Cruzeiro do Sul, Oliveira estuda e trabalha com a arte da tatuagem, desde os 15 anos de idade. O cruzeirense é proprietário do Nauás Ink e Skates Shop, estúdio onde atende seus clientes.

“Estou muito feliz, muito grato, é o sinal de que todo o esforço e dedicação diária estão valendo a pena. É um reconhecimento nacional para um cruzeirense, de cidade pequena, uma pessoa que sempre ralou muito. E 2023, se Deus quiser, vou buscar o troféu para representar a minha cidade. Do Acre para o mundo”, declarou.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles