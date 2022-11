Tapa no rosto e empurrões: mãe e filha são agredidas por irem à academia

- Publicidade -

Uma simples ida à academia foi o que motivou um homem de 37 anos a agredir a filha de 16 anos e a mulher de 35 anos, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, na noite desta quarta-feira (9 de novembro).

De acordo com a Polícia Militar, mãe e filha foram proibidas pelo suspeito de irem à academia. Ao saber que as mulheres desobedeceram sua ordem, o suspeito ficou agressivo. Ele deu um tapa no rosto da filha e empurrou a mulher.

O pai da vítima de 35 anos conseguiu conter o genro em um quarto para que ele parasse de agredir a filha e a neta. O suspeito ainda deu um tapa no rosto do sogro e fugiu. As vítimas conseguiram conseguiram acionar à policia. O suspeito disse que “somente” empurrou a mulher.

A vítima contou que já sofreu violência doméstica por diversas vezes, mas foi a primeira vez que acionou a polícia. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil que vai investigar o caso.