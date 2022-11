Tamanduaí: conheça a menor espécie de tamanduá do mundo, que pesa cerca de 300 gramas

Solitário, noturno e habitando os lugares mais altos da floresta, o tamanduaí é a menor e menos conhecida espécie de tamanduá do mundo. Na última segunda-feira (7), o Zooparque de Itatiba, no interior de São Paulo, recebeu o Yoyo, animal que pertence a este grupo e pesa 285 gramas. Ele é o único da espécie que está sob cuidados humanos no planeta.