Taekwondo: Mestre Ivan Iwamoto é homenageado pela realização do curso de defesa pessoal aos alunos da Polícia Militar

Na manhã desta quinta-feira, 3, alunos do Curso de Formação de Soldados de 2022, fizeram uma homenagem pelos serviços prestados como instrutor de defesa pessoal no Curso de Formação da Polícia Militar, o mestre Ivan Iwamoto, aluno oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

Na sala de aula do CIEPS (Centro Integrado em Pesquisas e Segurança Pública), os alunos tiveram instruções de defesa pessoal, com uma carga horária de 50 horas, onde aprenderam técnicas de imobilizações, tonfas e combate com facas, preparando os alunos para o serviço perigoso que os Policiais Militares enfrentam diariamente.

Sobre o homenageado

Com 32 anos, de prática, Ivan Iwamoto é faixa preta, 5° Dan Mestre em Taekwondo e especialista em defesa pessoal. Também é integrante do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, e faz parte do curso de habilitação de oficiais CHOA.

O que é um Dan no Taekwondo?

Cada Dan corresponde a graduação de faixa preta, divididas em 10(dez) dans em ordem crescente, quanto maior o dan maior será seu desenvolvimento dos conhecimentos e aprimoramentos da arte. A cor preta simboliza dignidade, dedicação, postura e liderança.

O que é Tonfa?

É uma arma corpo a corpo mais conhecida por seu papel no componente armado das artes marciais de Okinawa. Consiste em uma vara com uma alça perpendicular presa a um terço do comprimento da vara com cerca de 15 a 20 polegadas de comprimento.