Suspeito de roubar caminhonetes é expulso do Paraguai e entregue à polícia em MS

Suspeito de roubar caminhonetes é expulso do Paraguai e preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva, nesta sexta-feira (04). A prisão foi feita pela Polícia Civil junto com a Polícia Nacional do Paraguai, mediante acordo de cooperação.

A prisão foi feita durante a tarde, por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã-MS.

A ordem judicial expedida pela 2ª Vara Criminal de Ponta Porã contra o suspeito e foi cumprida após a expulsão dos autores do território paraguaio, pela Justiça de lá. O autor é investigado por diversos crimes relacionados a roubos de caminhonetes na fronteira, que são levadas ao país vizinho para desmanche ou remessa de drogas a outros locais.

De acordo com a polícia, ele foi reconhecido por três vítimas em três roubos a caminhonetes distintas, o que gerou o pedido de prisão preventiva visando à manutenção da ordem pública. A Polícia Civil orienta as vítimas de roubo de camionetes a mão armada, na região de Ponta Porã, que entrem em contato com a 1ª Delegacia de Polícia da cidade para que possam, havendo a possibilidade, realizar o reconhecimento do suspeito.