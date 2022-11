Suspeito de assassinar jovem de 13 anos em Rondônia pode ter fugido para o Acre

- Publicidade -

A Polícia Civil de Rondônia (PC-RO) acredita que um acusado de ter assassinado o jovem de apenas 13 anos, Arthur Amora Ribeiro, teria fugido para o Acre mais precisamente para a cidade de Cruzeiro do Sul. O acusado é Luís Gabriel Vinhorquis de Souza, de 18 anos. Além do Acre, a polícia acredita que o suspeito tenha pego a direção também de Guajará-Mirim (RO).

A vítima foi baleada, com um tiro na cabeça, enquanto soltava pipa com amigos no bairro São Cristóvão, em Porto Velho. Quatro dias após o crime, a especializada já havia tornado pública a identidade do atirador.

De acordo com as investigações, Luís Gabriel não foi mais visto em Porto Velho desde o último domingo (31). A Polícia Civil já sabe que antes do adolescente ser baleado houve uma briga entre o suspeito e uma outra pessoa na rua Guanabara com a rua Quintino Bocaiúva. Meia hora depois da discussão inicial, o suspeito retornou ao local, dessa vez armado, e atirou.

Naquele momento vários motociclistas passavam pela região e, por isso, inicialmente acreditava-se que o disparo tivesse sido efetuado por esse grupo. A bala disparada por Luís Gabriel acertou a cabeça do estudante de 13 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Acre News