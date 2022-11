Substituto de Scarpa! meia pede salário de R$ 500 mil. Veja!

- Publicidade -

O Palmeiras sabe que precisa ir ao mercado em busca de um substituto para o meia Gustavo Scarpa, que jogará na Premier League na próxima temporada. Neste momento, não há negociações, mas o atual campeão brasileiro já sabe das exigências do telentoso camisa 10.

Em 2023, Scarpa jogará no futebol europeu. Em fim de contrato com o Palmeiras, o brasileiro é esperado na Inglaterra para passar por exames médicos e assinar contrato com o tradicional Nottingham Forest. No mercado, o Palmeiras sabe que precisa de reforços, e o primeiro nome foi oferecido ao clube.

Juan Quintero, que estava no River Plate, da Argentina, foi oferecido ao clube paulista, como avança a imprensa argentina. O jogador, que pertence a um clube chinês, está à procura de um novo clube para poder atuar, e o Palmeiras pode ser um dos destinos.

Além do Palmeiras, Juan Quintero foi oferecido a outros clubes do Brasil. O Flamengo, é um deles. Inclusive, o clube carioca tem interesse na chegada do atleta, e está ciente de alta pedida de R$ 500 mil em salário por mês para jogar no Brasil.

Juan Quintero no Palmeiras?

O Palmeiras ainda não conversa com os agentes de Quintero para entender melhor sobre o jogador, mas está ciente do qualidade do atleta. Nesta temporada, ele jogou pelo River Plate, emprestado, junto ao seu clube da China, que pede cerca de R$ 10 milhões para vendê-lo. O River também está muito interessado no atleta.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil