Sub-20: Galvez encara combinado de jogadores profissionais nesta 5ª feira

- Publicidade -

Com dois meses de preparação visando a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Imperador Galvez tem mais dois jogos amistosos agendados. O primeiro deles ocorre na tarde desta quinta-feira (10), a partir das 15h, no estádio Arena da Floresta, contra um combinado de jogadores profissionais.

No sábado (12), pela manhã, o time imperialista faz o seu segundo jogo-treino, também no estádio Florestão. O adversário ainda não foi divulgado.

O técnico Kinho Brito explica que as duas partidas serão importantíssimas para ele e os demais membros da comissão técnica seguirem observando o desempenho de cada atleta imperialista. Kinho Brito também aproveita para agradecer a administração da Arena da Floresta pela realização da preparação para o torneio paulista.

Retorno aos treinos

Com aspecto ainda abatido pela perda do companheiro de equipe, o jovem Felipe Dias, falecido no último sábado (5), o goleiro Riquelmo retomou durante o início da semana sua preparação visando sua segunda presença numa disputa de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em entrevista concedida ao programa “O Grande Lance Esportivo”, da Rádio Difusora Acreana, o atleta lamentou o falecimento do companheiro de posição no clube imperialista, mas disse que é preciso superar essa tragédia para focar no torneio paulista. O atleta disse ainda que ele e os demais atletas imperialistas irão lutar, incansavelmente, para avançar de fase na competição para oferecer o feito à memória do goleiro Felipe Dias.

Formato do torneio

A disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior volta a contar com a participação de 128 equipes divididas em 32 grupos. Os grupos da 53ª edição do torneio foram divulgados no dia 03 de novembro, com a competição agendada para o período de 02 a 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

Grupos

O Imperador Galvez será o representante acreano na competição. O clube ficou inserido no grupo 27, com sede no município de Diadema (SP). O Imperador terá como adversários na fase de classificação o forte time do Atlético-MG, além da equipe anfitriã do Água Santa-SP e do Mixto-MT. A tabela de jogos da competição ainda não foi disponibilizada no site da Federação Paulista de Futebol (FPF), mas a expectativa fica pela sua divulgação para os próximos dias.