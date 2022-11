Sub-13: FFAC sorteia os confrontos das quartas de final

- Publicidade -

Escolinha da Extrema e Rio Branco ficaram com as duas últimas vagas às quartas de final do Campeonato Acreano Sub-13. Os dois clubes eliminaram, na última quinta-feira (10), em duelos particulares, as equipes da Escolinha do Estrelão e Esporte, Saúde e Lazer, respectivamente.

O time da Extrema ficou com sétima vaga ao superar a Escolinha do Estrelão por 2 a 1. Já a última vaga para a próxima fase da competição ficou com o Rio Branco ao superar a Escolinha do Esporte, Saúde e Lazer por 1 a 0.

Quartas de final

Na próxima segunda-feira (14), no estádio Florestão, ocorrem os confrontos das quartas de final. Veja os duelos: Galvez x Rio Branco (15h), Grêmio Xapuriense x Plácido de Castro (16h), Andirá x Escolinha do Belo Jardim (17h) e Extrema Talentos do Futuro x Escolinha do Joia de Cristo (18h).

Regulamento

Conforme o regulamento da competição, caso haja empate no tempo normal de partida durante às quartas de final, as decisão vai para as cobranças de pênaltis.

Na Marca da Cal / Acre News