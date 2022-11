‘Strip-tease’: Pabllo Vittar sensualiza durante festa e público vai à loucura

- Publicidade -

A cantora Pabllo Vittar levou o público a loucura ao fazer uma ‘strip-tease’ durante uma festa na madrugada deste domingo (6), em Salvador . Em vídeo postado nas redes sociais, a artista aparece tirando a saia e rebolando para os fãs.

O episódio aconteceu na festa Batekoo, que aconteceu na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. A artista não cantou na festa, que teve o tema de Hallowen e apresentações do O Kannalha, Paulilo B2b, Tia Carol e Telefunksoul.

Na sexta-feira (4), Pabllo participou da Micareta Salvador no mesmo dia que Cláudia Leitte foi vaiada pelo público.