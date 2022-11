Stepan Nercessian diz que não faz mais sexo

- Publicidade -

O ator Stepan Nercessian, 68, surpreendeu os fãs ao anunciar que não faz mais sexo com a mulher Desirée, 61. O artista revelou alguns motivos que o fizeram abrir mão das relações sexuais com a parceira nos últimos anos. “Parei com isso (sexo) já faz tempo. Um quer, outro não quer, dá briga… Um dos motivos que o casal se separa é por não querer mais fazer sexo. Estou nessa fase há muito tempo. Não tem mais”, começou o ator.

Ele explicou ainda que para fazer sexo é preciso uma preparação, que cansa, e ele também não tem mais disposição para uma relação mais íntima com a parceira. “Dá muito trabalho, tem que tomar banho, se preparar”, disse ele, aos risos, em entrevista ao podcast Papagaio falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, nesta quinta-feira (10). Stepan contou também uma experiência que teve com um medicamento usado por homens para tratar disfunção erétil.

“Tomei uma vez e achei estava morrendo. O coração palpitava, uma quentura na cabeça e parecia que eu tinha tomado contraste para fazer tomografia. Uma sensação horrível, apavorante mesmo”, explicou Stepan, que é casado com Desirée desde 1988. O casal tem quatro filhos: Mateus, 18, Samantha, 14, Fabiana, 12, e Desirée, de 7 anos.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)