Sonia Abrão diz à viúva de Guilherme de Pádua: “Pare de ser indecente”

“Veio uma coisa que eu acho simplesmente indigna, indecente!”, iniciou a jornalista da RedeTV! ao criticar o vídeo postado por Juliana Lacerda em que um homem conta a versão mentirosa de Guilherme de Pádua para o assassinato.

“O que você pensa que está falando? Viveu essa história? Conheceu a Dani? Teve contato com tudo que encobriu e que veio junto com essa tragédia? Conheceu a mãe? Sabe o sofrimento da família toda? Sabe que o pai da Dani, que já tinha uma doença, acabou morrendo de tristeza, de desespero, de luto pela morte da filha? Você não sabe nada! Preferiu acreditar na versão desse assassino? Problema seu, se você se identificou com ele. Agora, querer trazer essa infâmia a público novamente, querer fazer disso um espetáculo outra vez, querer pisar no peito da mãe da Dani de novo?”, esbravejou a apresentadora.

“Olha aqui, garota, se é que você merece ser chamada assim. Sabe, Deus foi muito misericordioso com esse assassino. Eu não vou brigar com Deus, mas ele tirou a vida dessa menina com 22 anos e ainda teve o privilégio de morrer com 53! Ele viveu 30 anos mais depois de ter ceifado a vida da Daniella Perez. Ele passou o quê na cadeia? Seis anos de uma pena de 19 que já seria pouco para o tamanho da tragédia que eles provocaram, para a brutalidade como tiraram a vida dessa menina! Para ele, essa morte não custou nada! Refez a vida, casou três vezes, virou pastor e teve quem acreditasse muito na mudança dele. Desculpa, eu nunca acreditei! Eu não vou acreditar de jeito nenhum! A morte não encerra uma dívida para a eternidade, que é a vida de uma pessoa, e que ele tirou da maneira que tirou!”, prosseguiu Sonia, incomodada com o tema.