‘Sniper’ ucraniano teria abatido soldado russo a quase 3 kms de distância; veja o vídeo

As Forças Armadas da Ucrânia divulgaram, nesta semana, imagens que mostram um ‘sniper’ ucraniano atirando em um soldado russo a cerca de 2.710 metros de distância. Se for confirmado, trata-se do segundo tiro mais longo da história.

“O tiro preciso do ‘sniper’ das nossas Forças Especiais eliminou o ocupante [soldado russo] a uma distância de 2.710 metros”, escreveu o Comando de Comunicações Estratégicas da Ucrânia na plataforma Telegram.

Este poderá ser o segundo tiro mais longo da história. O primeiro pertence a um militar canadense que abateu, em 2017, um combatente do Estado Islâmico a uma distância de 3.450 metros, no Iraque.

Atualmente, o segundo lugar é detido pelo britânico Craig Harrison, que, em 2009, abateu um talibã na província de Helmand, no Afeganistão, a 2.475 metros de distância.

O conflito entre a Ucrânia e a Rússia começou em fevereiro com o objetivo, segundo o presidente russo Vladimir Putin, de “desnazificar” e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia. A operação foi condenada pela generalidade da comunidade internacional.

A ONU confirmou que cerca de seis mil civis morreram e quase dez mil ficaram feridos na guerra, sublinhando que os números reais serão muito superiores e só poderão ser conhecidos quando houver acesso a zonas cercadas ou sob intensos combates.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL