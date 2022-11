- Publicidade -

Os sítios arqueológicos do Acre vão passar por recadastramento no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Uma empresa contratada fará o serviço em todo o estado conforme licitação publicada recentemente no Diário Oficial da União (DOU). A vencedora do certame ganhou um dos itens, por R$ 175.800 reais.

No Acre, existem aproximadamente 73 pontos de sítios arqueológicos. A maioria desses locais foram descobertas entre as décadas de 70 a 80. O recadastramento local segue o mesmo plano do nacional. Com o recadastramento o IPHAN quer saber as coordenadas geográficas, descrição, estado de preservação, dentre outras informações.

Por Wanglézio Braga/Acre News