Sindicato dos Policiais Penais oferta café da manhã para o deputado eleito da categoria

Policial penal de carreira, o deputado estadual eleito Arlenilson Cunha (PL), foi recebido pelos irmãos de farda em um café da manhã, ofertado pelo Sindicato da categoria. O presidente Joelison Ramos disse que o ato simbolizou um momento para receber o deputado estadual que vai levantar a bandeira do IAPEN no parlamento estadual.

Arlenilson Cunha ocupava a presidência do Instituto de Administração Penitenciária ( IAPEN), e pediu exoneração para disputar uma cadeira na Assembléia Legislativa. Eleito deputado estadual para a próxima legislatura, ele chega na Casa do Povo como um dos mais votados na maior cidade do estado.

