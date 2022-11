Simone confessa que já apanhou de Simaria

- Publicidade -

Simone Mendes, irmã de Simaria, recentemente fez uma revelação em um vídeo descontraído nas redes sociais. A cantora contou que já apanhou muito da sua irmã. Na gravação, ela respondia perguntas enviadas por seus seguidores, quando surgiu o seguinte questionamento: “Já pegou roupa da Simaria sem pedir?”

Foi aí que ela respondeu que sim e deu detalhes do que a fez ser agredida pela irmã: “Já e apanhei muito. Quando a gente era menina eu pegava as roupas da Simaria. Eu sempre fui muito cheinha né? Então pegava as roupas da Simaria, e botava. Quando ela me via, me pegava pelos cabelos. Tirava chorando e ficava sem”, contou Simone, relembrando os momentos do passado ao lado da irmã.

Metrópoles