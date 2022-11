Símbolos misteriosos ao redor de um túmulo gigante

- Publicidade -

O número de misteriosas construções de pedra e enterros deixados pelos antigos povos nórdicos é impressionante. No entanto, o túmulo do rei, perto de Kivik, tem um lugar especial na história. É um dos sítios arqueológicos mais marcantes relacionados às pessoas que viveram na área durante a Idade do Bronze.

Os povos nórdicos da Idade do Bronze deixaram muitos monumentos e megálitos surpreendentes e enigmáticos, como enterros em forma de navios de pedra. Mas na cidade de Kivik, perto de Scania, no sul da Suécia, os pesquisadores também encontraram um enterro único que lança alguma luz sobre os antigos governantes da região.

Um túmulo para reis

A tumba está localizada a apenas 320 metros (1.000 pés) da costa da Scania. O local foi aparentemente visto como uma boa fonte de pedras ao longo dos anos, e muitos elementos da construção já foram perdidos. Portanto, foi muito difícil concluir o que era o estranho edifício de pedra antes de ser totalmente escavado. No entanto, quando os pesquisadores encontraram dois enterros, ficou óbvio que era um lugar especial no passado.

As cistas (*uma cista é um monumento de tradição megalítica funerário) são decoradas com petróglifos que mostram pessoas e animais. Por exemplo, há uma representação de uma carruagem puxada por dois cavalos. Além dos cavalos, os animais apresentados nos petróglifos são pássaros e peixes. Os pesquisadores também encontraram imagens de navios e símbolos misteriosos.

Em busca do tesouro

A história da descoberta do túmulo começa por volta de 1748, quando o local ainda era usado como pedreira para materiais de construção. Um dia, dois fazendeiros descobriram uma tumba, que tinha 3,3 metros (11 pés) de comprimento e estava posicionada de norte a sul. Era feito de lajes de pedra, mas os fazendeiros começaram a cavar pensando que poderiam encontrar tesouros no subsolo.

É difícil esconder algo assim em uma pequena comunidade, então logo a história de que eles descobriram um tesouro maravilhoso se tornou assunto quente. Os dois fazendeiros foram presos pelas autoridades, que ficaram incomodadas por não terem sido informadas sobre a descoberta com antecedência. O tempo na cadeia fez os homens dizerem a verdade – eles não encontraram nada de interessante em sua escavação. Os fazendeiros foram soltos, mas a história sobre o local não parou por aí.

As escavações oficiais começaram em 1931. Os trabalhos foram liderados por Gustaf Hallstrom, arqueólogo que cavou ali entre 1931 e 1933. Infelizmente, algumas das pedras inestimáveis com petróglifos foram danificadas pela comunidade local quando foram removidas do local para outras construções.

A equipe de Hallstrom escavou os restos de um assentamento que remonta à Idade da Pedra, mas no subsolo eles encontraram apenas alguns itens relacionados à Idade do Bronze, como pedaços de ossos, dentes e alguns fragmentos de bronze.

Uma terra de megálitos e reis esquecidos

A Escandinávia é um território cheio de tesouros antigos perdidos, túmulos e estruturas megalíticas que foram incompreendidas por anos. Mas o trabalho de muitos pesquisadores está nos permitindo compreender o significado das construções e da vida para os povos que viveram na região em tempos remotos.

Arqueólogos tentaram reconstruir o local, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo como eram as coisas na Idade do Bronze. Kungagraven é agora um museu e todos os artefatos descobertos no local são apresentados em uma bela exposição. Todos os anos, milhares de turistas visitam este lugar, que é uma das maiores atrações da Suécia da Idade do Bronze. No entanto, o que eles veem é o efeito do esforço e da imaginação dos arqueólogos.

O túmulo é chamado de “Túmulo do Rei” por causa de seu tamanho, o que fez as pessoas pensarem que deve ter pertencido a alguém muito importante na sociedade antiga. A verdade é que não se sabe quem eram as pessoas enterradas lá. No entanto, a lógica diz que aqueles que imaginam um enterro real provavelmente não estavam longe da verdade. A tumba poderia conter os restos mortais de importantes guerreiros ou governantes.

Pesquisadores modernos tiveram dificuldade em identificar o que as pessoas geralmente chamam de “tesouro” no local de Kungagraven. No entanto, o aspecto mais intrigante neste local é a ideia de que os ossos descobertos no túmulo pertenciam a governantes desconhecidos ou outras figuras importantes. É indiscutível que essas pessoas devem ter sido influentes e, por isso, receberam uma magnífica tumba criada pelas pessoas que viveram na área há mais de 3.000 anos.

Fonte/ Ancient Origins