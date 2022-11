Show de horror: argentinos cantam música racista e homófobica no Catar

- Publicidade -

A Copa do Mundo 2022 começa apenas no domingo (20/11), mas alguns torcedores parecem se esforçar para estragar o clima de festa antes mesmo do apito inicial. Durante uma transmissão ao vivo do canal TyC Sports, da Argentina, um grupo de argentinos cantaram uma música com letra racista e homofóbica contra os jogadores da seleção francesa.

O jornalista Matias Pellicionni conduzia uma entrevista com os rapazes, quando eles decidiram cantar uma música durante o programa ao vivo. Na letra, os argentinos afirmam que os jogadores “jogam pela França, mas são todos de Angola”. Na mesma toada, afirmas que “sua mãe é nigeriana, teu pai é camaronês, mas eu seu documento a nacionalidade é francês”.

Eles ainda reservaram um espaço na letra para um comentário homofóbico contra Kylian Mbappé, que estaria tendo um caso com a famosa modelo trans Ines Rau.

INADI: más vale que en qatar no canten cosas ofensivas 😤 Los argentinos en qatar: ESCUCHEN.. pic.twitter.com/1gXnBFGNg6 — ElBuni (@therealbuni) November 15, 2022

É possível ver a reação dos apresentadores que estão no estúdio enquanto a música é entoada pelo grupo. Matias tenta encerrar a canção dos torcedores dizendo: “Censurada”.