Seplag realiza ação de saúde em alusão ao Novembro Azul

- Publicidade -

Novembro Azul é o mês voltado para a conscientização e prevenção do câncer de próstata e alerta dos cuidados com a saúde do homem. Pensando na qualidade de vida e estimulando a prática de autocuidado dos homens da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o Departamento de Humanização da Seplag realizou nesta quinta-feira, 17, uma ação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa).

A ação contou com a aferição de pressão arterial, verificação de taxa de glicemia, dosagem de colesterol, agendamento de exames, vacinação contra a gripe e orientações de saúde para os homens, com o objetivo de reforçar a todos, e principalmente ao público masculino acima de 40 anos, a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele.

A enfermeira Ademisia da Silva, do Centro de Saúde Ary Rodrigues, destaca a necessidade de realização do exame da próstata. “É importante conscientizar os servidores a fazer os exames anuais. Os índices de câncer estão aumentando não apenas em pessoas na terceira idade, mas nos jovens também. A melhor forma de possibilitar a cura do câncer de próstata é com o diagnóstico precoce”, ressaltou.

Aos colaboradores da Seplag também foram oferecidos os serviços de cortes de cabelo e barba pelo Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr (Ieptec). Para o gestor público, Ney Ricardo da Silva, iniciativas como estas conscientizam homens a serem protagonistas de sua saúde, cuidando dela de maneira integral.

“Acho importantíssimo essa iniciativa do governo do Estado, pois sensibiliza a importância do Novembro Azul, e orienta o homem a se se prevenir, alertando para a realização dos exames que podem detectar o câncer de próstata em estágio inicial.”

A chefe do Departamento de Humanização da Seplag, Aldenice Pereira, afirma que o objetivo é cuidar da saúde do servidor: “Os nossos servidores participaram da roda de conversas com o tema: A força do homem está na coragem de se cuidar, que tinha o intuito de conscientizar sobre os cuidados com a saúde masculina. Ações como essa promovem o autocuidado”.

Agência Acre