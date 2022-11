Seplag inaugura 9ª edição da Mostra de Artes Visuais

- Publicidade -

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), em parceria com a Associação dos Artistas Plásticos do Acre (AAPA), inaugurou nesta quinta-feira, 3, a sétima exposição de artes plásticas apresentando o artista e escritor Jonsos Nunes Júnior. Duas edições da Monstra foram compostas por exposições fotográficas. Na abertura também foi lançado o livro Poesia Pandêmica em Defesa da Vida.

O evento contou com a presença do secretário adjunto da Seplag, Victor Bonecker, e do presidente da AAPA, Glicério Gomes. O secretário adjunto destacou em sua fala a importância da mostra e da arte no período pandêmico: “A arte foi fundamental para atravessar esse momento, e, consequentemente, transformar a sociedade. Ela assumiu diferentes papéis de suma importância na sociedade em tempos de crise”.

Todas as obras em exposição foram produzidas durante o período mais duro da pandemia do novo coronavírus, em sua arte, o artista busca representar a mudança nas relações humanas por meio de mandalas e poesia. “Relação com planeta, meio ambiente, a natureza são a minha maior fonte de inspiração. O subtítulo da mostra é Disputa em Defesa da Vida, não só a humana, mas todas as vidas. É uma forma de, nesse lugar de artista, poder trazer à discussão esses assuntos, compartilhar aquilo que penso com outras pessoas e fomentar o debate sobre a pandemia”.

Na solenidade, esteve presente o quinto artista plástico a participar da iniciativa, Darci Seles, que parabenizou Jonsos Nunes pelo seu trabalho: “Eu sou amante da aquarela e acho que o tema que ele escolheu e o período que ele produziu isso foi muito marcante, tanto que o título da exposição dele é arte pandêmica. Faz a gente ter uma retrospectiva de tudo o que aconteceu nesse período”.

Fonte: Agência do Acre