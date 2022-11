Separada há duas semanas, Jojo Todynho tem novo amor, encontro e resolve até divulgar foto

- Publicidade -

Em janeiro deste ano, Jojo Todynho trocou votos no altar com Lucas Souza. No entanto, o amor não foi suficiente e, após nove meses, os dois optaram pela separação amigável.

Solteira há duas semanas, a cantora provou que não está chorando pelos cantos pelo ex-marido. Na verdade, ela mostrou que está superada.

Isso porque, na última quarta-feira, 16, a funkeira mostrou o encontro com seu novo amor.

Nas redes sociais, Jojo Todynho abriu sua caixinha de respostas e foi questionada sobre superação uma separação.

Desse modo, a cantora decidiu mostrar como esqueceu Lucas Souza e até mostrou um encontro com seu novo caso.

TV Foco